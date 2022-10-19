Среда, 19 октября, 2022
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Ребёнок сломал позвоночник, упав в открытый колодец

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В городе Алейске 9-летний ребёнок получил серьёзную травму, упав в открытый колодец. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Следователи проводят проверку. Инцидент случился днём 18 октября. Гулявший с друзьями мальчик упал в колодец глубиной около 3 метров. При падении ребёнок сломал позвоночник.

Колодец, заросший травой, не закрыт, не огорожен. Сотрудники СК РФ устанавливают владельца опасного объекта, причины произошедшего ЧП. Назначена судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья пострадавшего.

По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

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