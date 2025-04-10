Расписание пригородного поезда Павелец-Тульский – Узуново изменится

Расписание пригородного поезда №6854 сообщением Павелец-Тульский – Узуново, курсирующего в Рязанской и Московской областях, изменится с 14 по 16 апреля в связи с работами по модернизации объектов энергообеспечения на станции Павелец-Тульский в Скопинском районе. Технологические «окна» назначены с 13:20 до 17:10.

Обращаем внимание пассажиров, что в дни ремонта электропоезд №6854 Павелец-Тульский – Узуново будет отправляться в 11:24 — на 3 часа 52 минуты раньше привычного расписания, а прибывать на конечную станцию в 13:17 — на 4 часа раньше.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».