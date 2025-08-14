Расписание некоторых рязанских изменится 18 и 21 августа в связи с модернизацией инфраструктуры 

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится 18 и 21 августа в связи с работами по модернизации объектов энергообеспечения на участке Кораблино – Ряжск-1. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Технологические «окна» назначены с 05:00 до 07:30, на период которых движение поездов на перегоне будет осуществляться в реверсивном режиме по 1 пути. Это отразится на расписании: у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-2 и Ряжск-1, изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».