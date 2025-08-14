Четверг, 14 августа, 2025
17.9 C
Рязань
Транспорт и дороги

Расписание некоторых рязанских изменится 18 и 21 августа в связи с модернизацией инфраструктуры 

Алексей Самохин
Изображение от jplenio1 на Freepik

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится 18 и 21 августа в связи с работами по модернизации объектов энергообеспечения на участке Кораблино – Ряжск-1. Об этом сообщила пресс-служба МЖД. 

Технологические «окна» назначены с 05:00 до 07:30, на период которых движение поездов на перегоне будет осуществляться в реверсивном режиме по 1 пути. Это отразится на расписании: у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-2 и Ряжск-1, изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Самые читаемые материалы

Общество

Чиновники рассказали о судьбе здания бывшего училища связи в центре Рязани

Очередной вопрос был задан в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова. Там же появился ответ от Минимущества региона. 
Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Интересное

Не только мед и пироги: что категорически запрещено делать на Медовый Спас 14 августа, чтобы не навлечь беду

Медовый Спас, известный также как Спас на воде, восходит к дохристианским временам, когда отмечался праздник урожая.
Новости России

Отдых, который разрушил стереотипы: почему туристы хотят вернуться в Абхазию

Отзывы об этой стране часто бывают противоречивыми, но личный опыт развеял многие мифы о грязи, плохом отношении к туристам и других проблемах.
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением

Последние новости

Новости России

«Вице-Мисс Россия 2017» Ксения Александрова погибла в ДТП с лосем — Baza

Животное, пробив лобовое стекло, сильно травмировало сидевшую на переднем пассажирском месте девушку. 
Культура и события

Гастрономический фестиваль «Хлеба и зрелищ» пройдёт в Рязани

Посетителей ждут мастер-классы на «вкусную» тематику, детская анимация и концерт артистов вокальной школы «Фасоль», группы «Лава Бэнд» и ансамбля позитивной музыки «Парнас»
Новости России

Депутат Госдумы Колесник оценил, как удары ВСУ повлияют на переговоры Путина и Трампа

ВСУ 14 августа ударили беспилотниками по мирным объекта в Белгороде и Ростове-на-Дону.
Новости России

Шнуров согласился с запретом пяти песен «Ленинграда» для несовершеннолетних, назвав решение суда верным

«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда!» — заявил Шнуров
Власть и политика

Губернатор Малков рассказал Марату Хуснуллину о развитии Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в телеграм-канале о прошедшей встрече с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. 
Новости России

Священник рассказал, что православным нужно в первую очередь сделать в Медовый Спас

Традиционно в этот день освящают свежесобранный мед, что и дало название празднику.
Власть и политика

Министр труда и соцзащиты населения Рязанской области Денис Тараканов покинул пост

Обязанности министра на данный момент исполняет его первый заместитель Андрей Кричинский. 
Происшествия

В Рязани мопед врезался в легковушку, пострадала пассажирка

Предварительно установлено, что 32-летний рязанец, управлявший  мопедом «Хонда» без прав, столкнулся с «Рено», под управлением 30-летнего местного жителя.