20 C
Рязань
Воскресенье, 19 июня, 2022

Раскрыты подробности жестокого убийства 18-летней девушки в Тверской области

spot_img
powder

Раскрыты подробности жестокого убийства 18-летней девушки в Тверской области

Следователи рассказали подробности жестокого убийства 18-летней девушки Вероники Авалян в Лихославле, пишет Tverigrad.

Ранее сообщалось, что тело погибшей нашли в лесу рядом с обочиной дороги «Лихославль — Кузовино».

По предварительной версии, девушка вышла на станции из электрички. Там ее начал преследовать 23-летний мужчина. В итоге злоумышленник набросился на жертву и задушил ее.

«Подозреваемый в совершении преступления задержан», – уточнили следователи.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Экспертам предстоит установить, была ли девушка изнасилована.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7