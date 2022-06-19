Раскрыты подробности жестокого убийства 18-летней девушки в Тверской области

Следователи рассказали подробности жестокого убийства 18-летней девушки Вероники Авалян в Лихославле, пишет Tverigrad.

Ранее сообщалось, что тело погибшей нашли в лесу рядом с обочиной дороги «Лихославль — Кузовино».

По предварительной версии, девушка вышла на станции из электрички. Там ее начал преследовать 23-летний мужчина. В итоге злоумышленник набросился на жертву и задушил ее.

«Подозреваемый в совершении преступления задержан», – уточнили следователи.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Экспертам предстоит установить, была ли девушка изнасилована.