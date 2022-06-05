Раскрыты детали убийства 17-летней дочери замминистра в Подмосковье

Телеканал РЕН ТВ рассказал подробности убийства 17-летней дочери замминистра по строительству региона Марата Сибатулина в Подмосковье.

Тело девушки обнаружили внутри заброшенного здания в селе Немчиновка. По предварительной версии, она решила провести время в «заброшке» со своим возлюбленным и двумя друзьями.

В последнее время парочка была в ссоре. Предположительно, девушка хотела расстаться с молодым человеком в этот день. В итоге молодые люди стали выяснять отношения.

Один из друзей ушел. Вскоре было найдено тело девушки с множеством ножевых ранений. Второй приятель либо видел расправу над девушкой, либо был в курсе правонарушения.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали. Возможным мотивом для убийства была ревность.