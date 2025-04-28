«Радость для умерших»: православный священник рассказал, как поминать покойных на Радоницу

Православный священник Антоний Русакевич в своём блоге рассказал о главных традициях предстоящего дня поминовения — Радоницы. Радоница установлена на девятый день после Пасхи Христовой, в этом году она приходится на 29 апреля.

Русакевич отмечает, что это особенный день не только для ныне здравствующих православных христиан, но и великого множества почивших и крещёных в православной вере. В храмах на Радоницу совершаются панихиды.

Почему Радоницу называют «радость для умерших»

По словам священника, в этот день живых и усопших христиан объединяет единое пасхальное ликование, свидетельствующее о Воскресении Христа — предвестнике воскрешения мёртвых и вечной жизни. А ещё это радость усопших от понимания: их помнят и любят, подтверждение тому – молитвенное поминовение в церковных и домашних молитвах.

— Последняя родительская суббота Великого поста была ещё 29 марта. На Страстной и Светлой седмицах в храмах также не совершались панихиды, поскольку все наши помыслы были сосредоточены на жертвенном подвиге Спасителя и Его Воскресении. Первая после Великого поста Троицкая родительская суббота будет только 7 июня. Поэтому на Радоницу все верующие стараются особо почтить память своих умерших родных, любимых, друзей, знакомых, торопятся заказать требы, — напоминает Русакевич. Реклама

Как подавать записки об упокоении на Радоницу

Антоний Русакевич объясняет: поминальные записки бывают разные. Простая записка — это та, в котором имя умершего будет упомянуто на ближайшей Литургии.



Также есть поминание на проскомидии. В процессе такого поминания за усопшего вынимают из просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опускают в Чашу со Святыми Дарами. Также можно заказать Сорокоуст. Молитва читается во время 40 литургий подряд. Аналогичны поминания на полгода и год.



Панихида совершается на 3, 9 и 40 день после смерти, а также в годовщину рождения и дня смерти.

— Но хорошо бы заказывать панихиды и чаще, они приносят значительное облегчение усопшим. При этом желательно присутствовать при совершении панихиды лично и от чистого сердца молится вместе со священником, — советует священнослужитель.

Можно ли поминать на Радоницу некрещённых, иноверцев и самоубийц

Антоний Русакевич рассказывает, что часто слышит, будто на Радоницу можно подавать записки за тех людей (некрещёных, иноверцев и самоубийц), за которых в обычные дни в храме записку не примут.

— Это неправда! Таких усопших Церковь не поминает. Но родные могут за них молиться сами, в домашних молитвах, предварительно взяв благословение у своего священника. При этом разрешается подавать записки о людях, умерших насильственной смертью вопреки своей воле (об убитых).

Подчёркивая важность регулярного поминовения усопших, священник приводит слова Иоанна Златоуста: