«Радость для умерших»: православный священник рассказал, как поминать покойных на Радоницу

Православный священник Антоний Русакевич в своём блоге рассказал о главных традициях предстоящего дня поминовения — Радоницы. Радоница установлена на девятый день после Пасхи Христовой, в этом году она приходится на 29 апреля.
Русакевич отмечает, что это особенный день не только для ныне здравствующих православных христиан, но и великого множества почивших и крещёных в православной вере. В храмах на Радоницу совершаются панихиды.
Почему Радоницу называют «радость для умерших»
По словам священника, в этот день живых и усопших христиан объединяет единое пасхальное ликование, свидетельствующее о Воскресении Христа — предвестнике воскрешения мёртвых и вечной жизни. А ещё это радость усопших от понимания: их помнят и любят, подтверждение тому – молитвенное поминовение в церковных и домашних молитвах.
Как подавать записки об упокоении на Радоницу
Антоний Русакевич объясняет: поминальные записки бывают разные. Простая записка — это та, в котором имя умершего будет упомянуто на ближайшей Литургии.
Также есть поминание на проскомидии. В процессе такого поминания за усопшего вынимают из просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опускают в Чашу со Святыми Дарами. Также можно заказать Сорокоуст. Молитва читается во время 40 литургий подряд. Аналогичны поминания на полгода и год.
Панихида совершается на 3, 9 и 40 день после смерти, а также в годовщину рождения и дня смерти.
Можно ли поминать на Радоницу некрещённых, иноверцев и самоубийц
Антоний Русакевич рассказывает, что часто слышит, будто на Радоницу можно подавать записки за тех людей (некрещёных, иноверцев и самоубийц), за которых в обычные дни в храме записку не примут.
Подчёркивая важность регулярного поминовения усопших, священник приводит слова Иоанна Златоуста: