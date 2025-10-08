Работа рязанского художника признана лучшей на выставке «Фигура речи» в Москве

Работа рязанского художника Александра Дёмкина победила в голосовании проекта «Активный гражданин» в Москве. Об этом сообщается в группе «Главархитектура Рязанской области» ВКонтакте.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что работа рязанского мастера признана лучшей на выставке «Фигура речи» в галерее «Нетстен».

Граффити, получившее признание, отражает тему вечного диалога между классическим и современным искусством и поиск гармонии между ними.

Галерея «Нетстен» находится рядом с креативными кластерами «Винзавод» и Artplay, и выставка будет доступна для посетителей до конца октября.

