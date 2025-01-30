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Фото: Изображение от freepik
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Путин отметил Рязанскую область в числе регионов по развитию беспилотных авиационных систем

Анастасия Мериакри

Президент России Владимир Путин отметил Рязанскую область как одну из пятнадцати регионов страны, где открылись научно-производственные центры беспилотных авиационных систем. Об этом президент сообщил на совещании по развитию БАС в Тольятти.

Научно-производственный центр «Протос» открылся в Рязанской области в мае 2024 года. Учредителем стало министерство экономического развития региона. Центр будет базироваться на аэродроме Протасово. Планируется, что «Протос» будет работать с опорой на Аэрокосмическую инновационную долину.

Подобные центры помимо Рязанской области функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской, Самарской, Сахалинской и Томской областях, Пермском крае, а также в Удмуртии и Татарстане. В ближайшие 10 лет планируется создать еще 48 центров БАС по всей стране.

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