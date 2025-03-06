Путин наградил руководителя Рязанского камерного оркестра Сергея Проскурина

Руководитель камерного оркестра Рязанской области Сергей Проскурин награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ № 112 был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 марта, документ опубликован на портале правовых актов.
Сергей Проскурин — создатель камерного оркестра области, выдающийся российский музыкант, педагог и дирижер. В 2013 году ему присвоили звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Поздравляем Сергея Проскурина с заслуженной наградой!