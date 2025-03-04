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Культура и события

Путин наградил орденом дирижёра Рязанского губернаторского камерного оркестра

Алексей Самохин

Дирижёр Рязанского губернаторского камерного оркестра Сергей Проскурин Указом президента РФ Владимира Путина награждён орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Действительный государственный советник Российской Федерации, заместитель председателя Совета Фонда культурного наследия А. С. Грибоедова Александр Зименков порадовался за своего друга. Пост он опубликовал на странице ВКонтакте.

«Большая радость! Ура! Ура! Ура!
Выдающийся талант современности, мой земляк и большой друг Сергей Георгиевич Проскурин сегодняшним Указом № 112 Президента Российской Федерации награждён орденом „За заслуги в культуре и искусстве“.
Говорить о Сергее Георгиевиче и легко, и сложно.
Легко, поскольку он весьма светлый, жизнерадостный, творческий человек, обладающий многими талантами.
Сложно, поскольку земные реалии вносят не всегда желательные коррективы в нашу с вами жизнь.
Для меня, в первую очередь, это большой и верный друг, чьи пристрастия и взгляды не подвержены конъюнктурным обстоятельствам, чья верность долгу созидателя и призванию души доказана временем.
Профессор учится всю жизнь. Он пишет учебники, книги, защищает научные диссертации, обладает энциклопедическими знаниями, поражая меня своей эрудицией.
Его сердце, как у ребёнка, всегда открыто навстречу всему миру.
В то же время-это мужественный, целеустремлённый человек, опытный организатор и вдохновитель, ведущий большие и сложные коллективы к новым творческим высотам мирового уровня.
Он всегда стремился и стремился к гармонии во всём, как в глобальных вопросах, так и в менее масштабных.
Мир музыки стал призванием Сергея Георгиевича.
Выдающийся и яркий музыкант, педагог, дирижёр, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и Венской консерватории (Австрия), главный дирижёр Губернаторского камерного оркестра Курской области и создатель камерного оркестра Рязанской области, общественный и научный деятель Сергей Проскурин отмечен многими высокими государственными, общественными, музыкальными наградами, престижными почётными званиями и премиями, в том числе орденами и медалями Русской Православной Церкви.
Признанием выдающихся заслуг маэстро стал и сегодняшний Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина!».

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