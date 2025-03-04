Путин наградил орденом дирижёра Рязанского губернаторского камерного оркестра

«Большая радость! Ура! Ура! Ура!

Выдающийся талант современности, мой земляк и большой друг Сергей Георгиевич Проскурин сегодняшним Указом № 112 Президента Российской Федерации награждён орденом „За заслуги в культуре и искусстве“.

Говорить о Сергее Георгиевиче и легко, и сложно.

Легко, поскольку он весьма светлый, жизнерадостный, творческий человек, обладающий многими талантами.

Сложно, поскольку земные реалии вносят не всегда желательные коррективы в нашу с вами жизнь.

Для меня, в первую очередь, это большой и верный друг, чьи пристрастия и взгляды не подвержены конъюнктурным обстоятельствам, чья верность долгу созидателя и призванию души доказана временем.

Профессор учится всю жизнь. Он пишет учебники, книги, защищает научные диссертации, обладает энциклопедическими знаниями, поражая меня своей эрудицией.

Его сердце, как у ребёнка, всегда открыто навстречу всему миру.

В то же время-это мужественный, целеустремлённый человек, опытный организатор и вдохновитель, ведущий большие и сложные коллективы к новым творческим высотам мирового уровня.

Он всегда стремился и стремился к гармонии во всём, как в глобальных вопросах, так и в менее масштабных.

Мир музыки стал призванием Сергея Георгиевича.

Выдающийся и яркий музыкант, педагог, дирижёр, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и Венской консерватории (Австрия), главный дирижёр Губернаторского камерного оркестра Курской области и создатель камерного оркестра Рязанской области, общественный и научный деятель Сергей Проскурин отмечен многими высокими государственными, общественными, музыкальными наградами, престижными почётными званиями и премиями, в том числе орденами и медалями Русской Православной Церкви.

Признанием выдающихся заслуг маэстро стал и сегодняшний Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина!».