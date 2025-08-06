Путешественница объяснила, чем отличаются «отели для русских» и «отели для немцев» в Турции

Российская путешественница Саша Коновалова в личном блоге на платформе «Дзен» поделилась наблюдениями о различиях между «отелями для русских» и «отелями для немцев» в Турции.

«В этом отеле только русские! Если бы я хотела с ними отдыхать, поехала бы в Сочи», — написал кто-то под видеообзором одного из турецких отелей, который сняла Саша. Подобные комментарии она получает довольно часто — одни недовольны обилием соотечественников, другие наоборот — критикуют «немецкие» отели. Что же на самом деле скрывается за этими определениями?

Есть ли в Турции «русские» и «немецкие» отели?

Официально, конечно, никакого деления на отели по национальности туристов не существует. Однако на практике нередко складывается так, что в одних отелях подавляющее большинство отдыхающих — россияне, а в других — немцы. И со временем такие отели начинают подстраиваться под свою основную аудиторию: нанимают персонал, говорящий на нужном языке, адаптируют кухню и сервис.

Некоторые россияне считают, что в отелях, где чаще отдыхают европейцы, к ним относятся менее приветливо. Другие, наоборот, отмечают, что в таких местах сервис обычно лучше.

Есть и те, кто сознательно выбирает отдых рядом с немецкими туристами. По словам Саши, многие считают такой отдых более спокойным: чаще всего иностранцы это пожилые люди, которые проводят дни у бассейна или в баре, не создают шума и очередей. А языковой барьер снижает «информационную нагрузку» — никто не слушает чужие разговоры, не делится новостями или проблемами.

Что говорят об «отелях для русских»?

Путешественники, предпочитающие «отели для русских», приводят свои плюсы:

легче заводить новые знакомства;

можно получить помощь или совет на родном языке;

русскоязычный персонал;

более привычная и «душевная» атмосфера;

весёлые анимационные программы.

Находятся и те, кого именно это и отталкивает. Некоторые туристы признаются, что устают от постоянного информационного фона: в таких отелях невольно слышишь разговоры других гостей, в том числе на негативные темы — от политических новостей до бытовых жалоб.

Кроме того, нередко встречаются жалобы на туристов с блютус-колонками, которые включают музыку на пляже и навязывают окружающим свои вкусы. А ещё есть мнение, что уровень сервиса в «отелях для русских» может быть ниже, чем в отелях с международной публикой.