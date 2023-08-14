Украинские атаки БПЛА на Москву не останутся без ответа, в этом убеждена популярная провидица Инна Мишина. Видения дали понять экстрасенсу, что власти России уже совсем скоро пойдут ва-банк, их ответ на провокации Незалежной будет мощным.

В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» Мишина отметила, что атаки дронов, к сожалению, повторятся. Но они не будут масштабными и разрушительными.

– Наша страна объективна, она не провоцирует и понимает, что страдают мирные люди, и пытается минимизировать потери. Периодические прилёты на Москву будут, но ответные удары будут несравнимо сильнее. Мы дадим такую ответку, что там запищат, — заявила Мишина.

Также провидица дала свой прогноз на завершение СВО. По её словам, продлится она до 2025 года.

Совсем недавно прогноз на дальнейший ход спецоперации дал популярный экстрасенс Зираддин Рзаев. По его словам, наступил очень напряжённый август. Но напряжённым и сложным, в первую очередь, он будет для Украины.

Провидец предупреждает: Зеленский и его свита продолжат провоцировать российскую власть.

– То летательные аппараты запустят на Москву, то ударят по Крымскому мосту… Подобные провокации будут ещё какое-то время продолжаться, – предвидит он

Зираддин Рзаев также добавил, что нынешнее украинское руководство будет уговаривать Турцию вступить в конфронтацию с Россией. Но из этого ничего не выйдет.

– Но Украина в конечном итоге придет к тому, что она должна быть союзником России. Как Белоруссия – мы все будем жить вместе, — заявил экстрасенс.

Экстрасенс Юлий Котов сообщил, что СВО закончится необычным известием.