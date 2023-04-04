Участник 19-го сезона «Битвы экстрасенсов», провидец Юлий Котов представил свой прогноз по завершению специальной военной операции на Украине. По его словам, финал СВО всех удивит.

Конфликт на Украине, по словам Котова, может завершиться через три года. При этом сам ход спецоперации меняться не будет: периодически возникнут точечные соприкосновения, локальные бои.

– СВО закончится необычным известием. Я не знаю, каким, но это будет ошеломляющее событие, которого никто не ожидал. Откроются интересные факты, о которых люди не знали, – заявил экстрасенс в интервью «Ямал медиа».

Ранее 7info писал, что популярная российская провидица предсказала скорое начало войны в нескольких странах.