Понедельник, 18 августа, 2025
17.1 C
Рязань
Интересное

Пророчество Аристоклия Московского о судьбе России вновь обсуждают в Сети

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

В Сети снова обсуждают пророчество чудотворца Аристоклия Московского — святого, о котором широкая публика узнала лишь после его смерти. Живший в XIX веке старец оставил видение будущего России, где описал и тяжёлые испытания, и неизбежное возрождение страны. Об этом пишет ИА «Кулик».

Аристоклий говорил, что человечество уже живёт в эпоху предантихриста и Божий суд коснулся каждого. Россию, по его словам, ждут суровые страдания: страна на время станет похожа на тюрьму, а её народ будет вынужден искренне каяться и остерегаться малейших грехов.

Однако старец был уверен, что спасение придёт. Он предсказал: «Крест Христов засияет над всем миром, потому что возвеличится Россия и станет маяком во тьме для всех». Начало возрождения будет связано с мощным взрывом у реки — событием, после которого мир отвернётся от России, но Бог останется с ней.

Толкование этих слов до сих пор вызывает споры. Историки и верующие трактуют пророчество по-разному, но многие сходятся в том, что его смысл во многом символичен. Видение подчёркивает важность духовной чистоты, смирения и веры в трудные времена.

Сегодня, отмечают эксперты, Россия стоит на переломном этапе своей истории. Многие современные события можно рассматривать как исполнение или предвестие слов Аристоклия Московского. Его пророчество напоминает о внутренней работе над собой и осторожном отношении к испытаниям, которые даны стране свыше.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Новости Касимова

Крупный пожар потушили в Касимовском округе, обошлось без пострадавших 

В результате пожара строение повреждено огнём на площади 90 квадратных метров. Причину произошедшего установят специалисты. 
Общество

Скопление машин экстренных служб заметили в районе Дягилево в Рязани

По информации очевидцев, сотрудники скорой помощи прибыли на вызов о гибели ребёнка.

Последние новости

Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Кино и ТВ

НТВ снимает юбилейный сезон иронического детектива «Балабол»

Главную роль традиционно исполняет Константин Юшкевич. В проект также вернулись Инга Оболдина, Вадим Андреев, Григорий Сиятвинда, Борис Каморзин, Иван Агапов и Юлия Такшина. Эдуарда Путилина сыграет Кирилл Ковбас.
Власть и политика

Мошенники создали фейковые страницы и чаты от имени руководителей администрации Рязани

От их имени создают чаты, в которые добавляют жителей города и просят выслать «уникальный ключ», полученный через бота
Новости России

Выигравшая 33 миллиона в лотерею россиянка рассказала о приметах и знаках о выигрыше

Судьба иногда подаёт знаки — нужно лишь суметь их заметить. Именно так произошло с Анжеликой из Чувашской Республики, которая стала одной из трёх суперпобедителей тиража №150 лотереи «Мечталлион».
Общество

В Дашково-Песочне открылся обновленный пункт приёма платежей компании «Р-Энергия»

По словам генерального директора компании Ильи Шишкина, раньше там находился киоск, принимавший оплату, но было принято решение заменить его на более современное и удобное место.
Происшествия

Число пострадавших во время ЧП в Рязанской области выросло до 154 — МЧС

Половина разрушенных на площади 3000 квадратных метров конструкций разобрана.
Происшествия

Трое детей и взрослый пострадали в ДТП под Рязанью 

Авария с участием трёх автомобилей случилась днём в субботу, 16 августа, на 484-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».