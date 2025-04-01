Пропавшую девочку нашли в Рязани сотрудники полиции

В Рязани 1 апреля сотрудники полиции нашли потерявшуюся девочку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейские обратили внимание на информацию о пропаже несовершеннолетней девочки. Одновременно в полицию обратилась мама ребёнка и сообщила, что девочка не выходит на связь. Сотрудники правопорядка выехали на место происшествия на улицу Радищева и организовали поиски.

В ходе поквартирного обхода девочка была найдена в квартире соседки и передана маме.

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По предварительной информации, девочка потеряла ключи от квартиры, и соседка по дому на время её приютила.

Семья ребёнка считается благополучной и на учёте в ПДН не состоит. С мамой полицейские провели профилактическую беседу с целью недопущения впредь подобных ситуаций.