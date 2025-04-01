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Фото: Изображение от freepik
Фото: Изображение от freepik
Происшествия

Пропавшую девочку нашли в Рязани сотрудники полиции

Анастасия Мериакри

В Рязани 1 апреля сотрудники полиции нашли потерявшуюся девочку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.           

В ходе мониторинга сети Интернет полицейские обратили внимание на информацию о пропаже несовершеннолетней девочки. Одновременно в полицию обратилась мама ребёнка и сообщила, что девочка не выходит на связь. Сотрудники правопорядка выехали на место происшествия на улицу Радищева и организовали поиски. 

В ходе поквартирного обхода девочка была найдена в квартире соседки и передана маме. 

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По предварительной информации, девочка потеряла ключи от квартиры, и соседка по дому на время её приютила. 

Семья ребёнка считается благополучной и на учёте в ПДН не состоит. С мамой полицейские провели профилактическую беседу с целью недопущения впредь подобных ситуаций.

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