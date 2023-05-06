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Суббота, 6 мая, 2023

Пропавший из зоопарка под Рязанью ручной лис нашёлся

Фото: vk.com/moya_miniferma
Фото: vk.com/moya_miniferma

Ручной лис Филя, пропавший из зоопарка в экопарке «Поляны» под Рязанью, найден. Об этом сообщили инициаторы поисков.

— Много риска, много смелых и отзывчивых людей… И Филя дома!!! Мы безумно этому рады!!! — говорится в сообщении.

Лиса нашли на биатлонном комплексе, он сам вышел к сотрудникам.

Филя сбежал из зоопарка 29 апреля, после чего начались поиски зверя. Владельцы объявили вознаграждение в 25 тысяч рублей.

Из сообщения понятно, что лиса нашли некие люди, которых обещают наградить.

Также в группе «Моя маленькая ферма» ВКонтакте приглашают рязанцев на открытие летнего зоопарка 7 мая в 11.00.

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