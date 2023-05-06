Пропавший из зоопарка под Рязанью ручной лис нашёлся

Ручной лис Филя, пропавший из зоопарка в экопарке «Поляны» под Рязанью, найден. Об этом сообщили инициаторы поисков.
Лиса нашли на биатлонном комплексе, он сам вышел к сотрудникам.
Филя сбежал из зоопарка 29 апреля, после чего начались поиски зверя. Владельцы объявили вознаграждение в 25 тысяч рублей.
Из сообщения понятно, что лиса нашли некие люди, которых обещают наградить.
Также в группе «Моя маленькая ферма» ВКонтакте приглашают рязанцев на открытие летнего зоопарка 7 мая в 11.00.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram