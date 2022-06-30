Прокуратура внесла представление руководителю ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области»

Сасовская межрайонная прокуратура после проведения проверки в мае 2022 года внесла представление директору ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области». Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что на дорогах «Алешино — Ямбирно», «Шацк — Касимов», «Сасово — Демушкино» отсутствует разметка, в том числе на пешеходных переходах.

На автодороге «Алешино — Ямбирно» нет стационарного электрического освещения, на дороге «Шацк — Касимов обход г. Сасово» освещение частично отсутствует. Выявлены и другие нарушения.

Прокуратура направила руководителю предписание об устранении нарушений.