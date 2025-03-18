Прокуратура проводит проверку ДТП с маршруткой в Рыбновском районе

В Рыбновском районе Рязанской области произошло ДТП, в котором пострадали граждане. Об этом сообщает прокуратура области.

По предварительным данным, сегодня, 18 марта 2025 года, на автомобильной дороге М-5 на территории Рыбновского района маршрутка «Рыбное-Рязань» столкнулась с грузовым автомобилем. Прокуратура Рыбновского района Рязанской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

В результате ДТП есть пострадавшие, которые госпитализированы в медицинское учреждение. На место происшествия выезжал прокурор Рыбновского района Иван Цунаев.

Реклама

По факту дорожной аварии правоохранительными органами организована процессуальная проверка. Ход и результаты находятся на контроле прокуратуры района.