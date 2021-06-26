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Суббота, 26 июня, 2021
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Прокуратура начала проверку после программы Первого канала о семье из Рязанской области

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Прокуратура начала проверку после программы Первого канала о семье из Рязанской области
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Прокуратура Михайловского района начала проверку после выхода на Первом канале программы «Мужское/Женское» о семье из Рязанской области.

Передача рассказала о семье Оксаны Морозовой из села Аннино Михайловского района. Женщина обратилась на телевидение за помощью. В семье трое больных детей: у одного заячья губа, у другого волчья, третьему необходима косметическая операция поле исправления патологии лица.

Понимания рязанка не нашла. Ведущая, гости студии жёстко раскритиковали мать. Женщина не оформила инвалидность на детей, не предпринимала никаких попыток вылечить их. Оправдывает поведение Морозова тем, что в семье нет денег. При этом, живя в селе, она не разводит огород, не оформляет положенные государством пособия. Родственница назвала Оксану лентяйкой.

Сотрудники прокуратуры посетили семью.

— В рамках предоставленных полномочий родителям разъяснено законодательство, регламентирующее вопросы оказания социальной поддержки, финансовой помощи, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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