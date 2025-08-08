Прокуратура через суд требует отремонтировать дорогу в Касимовском районе

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку состояния участка автодороги межмуниципального значения в деревне Сорокино. В результате проверки были обнаружены серьезные дефекты дорожного полотна, которые создают угрозу для безопасности движения автомобилей и пешеходов. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры региона.

Ранее прокуратура уже направляла представление руководителю Дирекции дорог Рязанской области с требованием устранить нарушения, но необходимые меры не были приняты. В связи с этим межрайонный прокурор направил в суд административный иск.

Исковое заявление направлено с целью обязать уполномоченный орган привести дорожное покрытие в соответствие с установленными требованиями.