Происшествия в Рязани и Рязанской области 6 мая 2025 года

РИА 7info рассказывает о происшествиях в Рязани и Рязанской области, о которых стало известно 6 мая 2025 года. Сводка ДТП, пожары, аварии, преступления. Что произошло в Рязани сегодня.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал сразу два поручения, касающихся Рязанской области. Жители Милославского района пожаловались на ситуацию с дорогой «Милославское — Дегтярка — Большое Подовечье».

Второй случай, заинтересовавший Бастрыкина, произошёл в Рязани. Сирота пожаловался на нарушение жилищных прав. Молодому человеку в октябре 2022 года должны были выдать квартиру в городе.

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В Рязани полицейские раскрыли угон отечественного автомобиля. 29-летний житель села Поляны приехал в Рязань, припарковал ВАЗ-2111 возле гаражного кооператива и ненадолго отлучился. Когда он вернулся, машины на месте уже не было.

По описанию угонщика полицейские узнали 22-летнего жителя Рыбновского района, ранее судимого за угон и кражи.

На пожаре в Рязани погибла 88-летняя женщина. ЧП случилось на улице Гагарина. Всего же в сводке от регионального ГУ МЧС России зарегистрировано 16 пожаров.

За прошедшую ночь над территорией России были уничтожены 105 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Ведомство предоставило донные об уничтожении вражеских БПЛА самолётного типа с 21 часа 5 мая до 4 часов утра сегодняшнего дня.

В Рязанской области также была объявлена угроза атаки беспилотников. В сводке Минобороны Рязань не упоминается.

В ночь на вторник, 6 мая, в Рязани и области объявлялась угроза атаки БПЛА. Сообщение об этом пришло на телефоны рязанцев в 00:14. В 03:12 угроза была отменена.