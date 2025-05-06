Минобороны РФ сообщило об уничтожении 105 украинских БПЛА самолётного типа

За прошедшую ночь над территорией России были уничтожены 105 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Ведомство предоставило донные об уничтожении вражеских БПЛА самолётного типа с 21 часа 5 мая до 4 часов утра сегодняшнего дня.

В Рязанской области также была объявлена угроза атаки беспилотников. В сводке Минобороны Рязань не упоминается.

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Зато в соседних регионах ЦФО были массовые сбития. В Воронежской области уничтожено 22 беспилотника, в Московской — 19, в Липецкой — 2.