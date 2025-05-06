В Рязани рецидивист угнал автомобиль и врезался в гараж

В Рязани полицейские раскрыли угон отечественного автомобиля. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

29-летний житель села Поляны приехал в Рязань, припарковал ВАЗ-2111 возле гаражного кооператива и ненадолго отлучился. Когда он вернулся, машины на месте уже не было.

Полицейские вместе с владельцем быстро нашли автомобиль неподалёку. Угонщик врезался в гаражный бокс, бросил машину и скрылся с места происшествия.

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Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей, которые описали внешность водителя, находившегося за рулём во время аварии. По описанию полицейские узнали 22-летнего жителя Рыбновского района, ранее судимого за угон и кражи.

Из-за своего криминального прошлого мужчина пытался скрыться от полиции, но оперативники быстро установили его местонахождение и задержали. Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

По предварительным данным, мужчина возвращался домой после употребления алкоголя. По дороге он заметил припаркованный автомобиль с ключом в замке зажигания. Решив прокатиться, рецидивист сел за руль, но поездка быстро закончилась — ВАЗ-2111 врезался в стену гаража.