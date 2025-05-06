Бастрыкин дал два поручения по Рязанской области

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал сразу два поручения, касающихся Рязанской области. Информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

Жители Милославского района пожаловались на ситуацию с дорогой «Милославское — Дегтярка — Большое Подовечье». По информации в соцсетях, состояние дороги, соединяющий населённые пункты с райцентром, плачевное. Транспортные средства, включая школьный автобус, не могут нормально проехать.

— Многочисленные обращения местных жителей игнорируются. Несмотря на судебное решение, вынесенное в прошлом году, меры к организации ремонтных работ не принимаются, — говорится в сообщении Следкома.

Второй случай, заинтересовавший Бастрыкина, произошёл в Рязани. Сирота пожаловался на нарушение жилищных прав. Молодому человеку в октябре 2022 года должны были выдать квартиру в городе. Несмотря на его согласие, в предоставлении жилья чиновники отказали. Более того, сироту исключили из очереди на получение жилья, в которой заявитель стоял с 2016 года. По решению суда рязанца вновь внесли в список, но положенное по закону жильё он пока не получил.

— Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, — подчёркивается в пресс-релизе Следственного комитета. Реклама

Провести проверки в обоих случаях поручено исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления СК РФ Алексею Медведкову. Вопросы контролируются центральным аппаратом ведомства.