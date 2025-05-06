На пожаре в Рязани погибла 88-летняя женщина

Пожарно-спасательные подразделения региона за прошедшие сутки ликвидировали 16 возгораний, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Из них:

12 — загорания сухой травы и мусора;

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4 — техногенные пожары.

Вот какие происшествия попали в сводку МЧС:

4 мая, 17:48 — пожар в хозяйственной постройке в селе Желобово, Сараевский район.

В тушении участвовали 13 человек и 5 единиц техники, включая инженерную.

Площадь возгорания составила 45 кв. метров.

4 мая, 19:20 — пожар в нежилом доме в селе Октябрьское, Пронский район.

Привлечены 6 человек и 3 единицы техники.

Площадь пожара — 60 кв. метров.

5 мая, 04:22 — пожар в садовом доме в селе Ходынино, Рыбновский район.

На месте работали 8 человек и 2 единицы техники.

Площадь пожара — 72 кв. метра.

5 мая, 15:28 — пожар в квартире по улице Гагарина в Рязани.

Привлечены 10 человек и 2 единицы техники. Площадь возгорания — 2 кв. метра.

К сожалению, в результате пожара погибла женщина 1937 года рождения. Пожарные эвакуировали 10 человек.