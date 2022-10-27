Продолжается голосование за присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести»

27 октября в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоялся патриотический вечер «Встали люди, встали судьбы, встали в памяти моей», посвященный инициативе присвоения Рязани звания «Город трудовой доблести». В нем приняли участие активисты, волонтеры, представители общественных организаций и учебных заведений Рязани.

На мероприятии вспомнили про вехи Великой Отечественной войны события, происходившие в Рязани в эти годы. Речь шла про рязанцев-героев и трудовой подвиг работавших на заводах рязанских женщин и детей, про выдающуюся трактористку Дарью Гармаш и самоотверженность рязанских медиков. Отдельно вспомнили тесную связь блокадного Ленинграда с Рязанью. Именно наш город стал для многих ленинградцев вторым домом после эвакуации.

В связи с выдающимися заслугами рязанцев в годы Великой Отечественной войны жители выступили с предложением о присвоении Рязани почетного звания «Город трудовой доблести». Оно присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявили при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

С началом войны промышленные предприятия Рязани, которые до этого преимущественно выпускали гражданскую продукцию, целиком переключились на выполнение специальных заказов для нужд Красной Армии. Заводы «Рязсельмаш», деревообделочный, электроламповый и другие стали производить военную продукцию. Во время войны здесь производили минометы, снаряды, авиабомбы, мины, авиапланеры, части самолетов.

Также всенародный характер принял сбор средств в фонд Красной Армии, на строительство боевых машин. Рабочие и служащие «Рязсельмаша» выступили с инициативой строительства эскадрильи истребителей «Рязанский рабочий», рязанские железнодорожники построили бронепоезд «Рязанский железнодорожник».

Трудовой подвиг рязанцев может быть увековечен для будущих поколений. Для этого на сайте открыто голосование. Все желающие могут отдать свой голос в поддержку инициативы присвоения Рязани высокого звания «Город трудовой доблести».

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