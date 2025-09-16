Привлечение инвестиций, развитие туризма и международного сотрудничества: Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области

16 сентября состоялось очередное заседание Правительства Рязанской области, которое провел Губернатор Павел Малков. Обсуждались вопросы привлечения новых инвестиций, развития въездного туризма, международного сотрудничества региона. Глава региона заслушал отчеты об исполнении поручений и работе с обращениями граждан в соцсетях. Речь также шла об итогах состоявшихся выборов, ремонте автодорог, ходе вакцинации граждан от гриппа.

На заседании Губернатор Павел Малков представил нового руководителя комитета инвестиций и туризма Рязанской области Ивана Семенова, который приступает к своим обязанностям 17 сентября.

Глава региона, комментируя результаты выборов Рязанской области, поблагодарил всех избирателей. «Трехдневное голосование прошло спокойно, легитимно, в правовом поле. Никаких серьезных жалоб не поступило. Люди голосовали целыми семьями, много молодежи было. Активно голосовали во всех районах и округах. Благодарю жителей региона, кто пришел и сделал свой выбор, за доверие и поддержку», – сказал Павел Малков. Губернатор также поблагодарил членов избирательных комиссий, наблюдателей, сотрудников Управления МВД, Росгвардии и МЧС, которые обеспечивали порядок и общественную безопасность на выборах, глав районов и округов, работников местных администраций, журналистов, общественников, лидеров общественного мнения.

Павел Малков подчеркнул, что явка более 45% стала беспрецедентной для такого уровня выборов. Беспрецедентно высокой стала и поддержка партии власти.

«Это означает, прежде всего, что люди поддерживают нашего Президента и курс, по которому страна двигается вперед. Мы становимся сильнее. Жители видят развитие региона и хотят, чтобы оно продолжалось. Голосуют за движение вперед и не верят пустым словам, скандальным заявлениям. А верят в реальные дела и в результат, – сказал Губернатор. – Жители оказали нам доверие, его, коллеги, нужно оправдать. Сделать для развития региона предстоит еще очень и очень многое. Будет ускоряться в работе».

По поручению Губернатора в Рязанской области продолжается обновление автодорог межмуниципального значения. В частности, зампред Правительства – министр транспорта и автодорог Павел Супрун сообщил о том, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» идет капремонт участка протяженностью 9 км на автодороге Михайлов – Скопин – Милославское – Павелец. Уже обновлено асфальтобетонное покрытие, обустроены тротуары. Устанавливаются новые дорожные знаки, наносится разметка. До 15 октября объект будет сдан в эксплуатацию.

Министр культуры Елена Рохлина доложила о планах ремонта и восстановления здания летнего клуба Дворянского собрания в Нижнем городском парке Рязани. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Работы организованы также по поручению Губернатора. В настоящее время стартуют первоочередные противоаварийные работы на кровле и фундаменте. Готовится документация на 2 этап по восстановлению фасада. Павел Малков подчеркнул, что необходимо учесть исторические факты, касающиеся внешнего вида здания, и поручил минкульту совместно с экспертами и краеведами определиться с тем, как должен выглядеть отреставрированный фасад.

На заседании был утвержден законопроект, согласно которому планируется сделать объединенные зоны охраны памятников культурного наследия федерального и регионального значения – двух храмов в районе Скорбященского кладбища. Эти изменения позволят вести градостроительную детальность с вновь установленными ограничениями и реализовать проект создания центра обработки донорской крови и ее компонентов.