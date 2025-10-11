Прививку от гриппа сделали более 190 тысяч человек в Рязанской области

В Рязанской области более 190 тысяч человек вакцинированы против гриппа. Министерство здравоохранения региона сообщает о ходе кампании по вакцинации.

В медучреждения области поступило 240 540 доз противогриппозных вакцин. Для иммунизации взрослых и детей используются препараты «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп».

На данный момент привито более 190 тысяч человек, из которых свыше 72 тысяч — несовершеннолетние. Вакцины продолжают поступать в медицинские организации.

Плановые поставки препаратов в регион будут продолжаться. Для вакцинации против гриппа рекомендуется обращаться в поликлиники по месту жительства, процедура проводится бесплатно.