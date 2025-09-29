Премьера остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии» состоится в октябре

6 октября в 21:30 в эфире телеканала «Россия» состоится премьера остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии» (16+) режиссеров Елены Николаевой и Алексея Рудакова. Главные роли исполняют Мария Порошина, Павел Трубинер, Евгения Симонова, Екатерина Вуличенко, Сергей Степанченко, Наталья Суркова, Александр Ратников, Лаура Кеосаян, Анна Михайловская, Максим Дрозд и другие.

Анна Островская (Мария Порошина) обладает способностью видеть и слышать духов. Это делает ее бесценным консультантом в расследовании преступлений и сильно осложняет жизнь семьи Островских, потому что мама трех дочерей все время «говорит с призраками». Даже новорожденный сын не может отвлечь Анну от опасной работы: с появлением ребенка ее загадочная интуиция только обостряется. Но и она не в силах предвидеть, что сюрприз, который готовит отец семейства Евгений (Павел Трубинер), – выход книги «О чем говорят призраки…», – может стать реальной угрозой для жизни и привести к страшным последствиям. И это не случайность – против всей семьи Островских затеяна большая игра, и на этот раз Анне придется иметь дело с сильным и жестоким противником.

Елена Николаева, режиссер: «В новом сезоне зрителя ждет встреча с полюбившимися героями, с замечательной историей, которая у нас сложилась, раз так любима уже три сезона, и главной прекрасной идеей, а именно эмпатией: наша героиня через всякие тернии спасает каждого, кто обращается к ней за помощью. И это потрясающий жанр, который я очень люблю, – мелодрама, детектив и таинственная сказка. Конечно же, мы каждый раз усиливаем историю, придумываем новые повороты, новые препятствия, новые переживания, новых персонажей, новые события. А новое событие – это новые приключения, которые, как всегда, на шаг выше, интереснее и раскрывают наших героев с совершенно другой стороны».

Мария Порошина: «Появление ребенка – очень важный, значимый момент в жизни любой женщины. Каждая женщина тратит очень много сил, внимания на нового члена семьи, а так как у моей героини еще и три дочки, конечно, все ее заботы направлены на детей. Но у Анны постоянная дилемма, ей сложно разделять семью и работу, она разрывается, потому что от нее, от ее помощи зачастую зависит человеческая жизнь. И она старается быть полезной, делает то, что знает и может, чтобы максимально помочь следствию и людям».

Павел Трубинер: «В этом сезоне у нас в семье происходит обновление, и это обновление, конечно, подвергает семью новым разным испытаниям и готовит встречи с новыми героями. Вся история Анны и ее способностей – непростая штука. И, в первую очередь, для семьи, но все равно мы делаем нашу экранную жизнь радостной. Во время просмотра нового сезона, я думаю, зритель и отдохнет, и что-то почерпнет, а самое главное, получит хорошее настроение».

Екатерина Вуличенко: «Я очень рада, что появляюсь в этой картине, потому что очень ее люблю и очень люблю Елену Владиславовну Николаеву, нашего режиссера, с которой мне всегда радостно сотрудничать. И, конечно, когда я прочитала историю, обрадовалась, потому что моя героиня очень интересный персонаж. Во-первых, она из глубинки. Во-вторых, она тоже обладает некими способностями. Но самое главное, что она двоюродная сестра Анны и приехала к ней на помощь. Анна и моя героиня Люба из одной семьи, их бабушка, как известно, была провидицей, и им тоже передался этот дар. Просто у Анны это способности медиума, а у Любы они развиваются чуть-чуть в другую сторону, и, конечно, этот персонаж очень сильно влияет на историю фильма и на историю семьи Анны. А, кроме того, с моей героиней случится большая любовь. Но больше ни о чем рассказывать не буду, пусть зрители сами все увидят».