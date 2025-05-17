В субботу, 17 мая, в Рязани пройдёт акция «Ночь в музее». Свою программу мероприятий представил Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник (Рязанский кремль).
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР РИАМЗ, Соборная, 22
18:00
Выступление Евгения Антипова, пианиста, лауреата Международных и Всероссийских конкурсов,
Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых
18:10
Начало акции
18:20–19:00
Концертная программа с участием артистов Рязанского музыкального театра
19:00–22:00
Интерактивная программа «Город героев» студии исторического танца «Белый бал», РИАМЗ
19:15
Выступление танцевального коллектива «Вне времени», завод «Красное знамя»
19:45–20:00
Выступление Студии вокалистов К. Морозовой, Дворец молодежи г. Рязани
21:00–21:15
Выступление Творческого объединения «Апрель»
19:00–20:30
Кинозал. Показ художественного фильма из коллекции Госфильмофонда
«Июньская полынь» (2025 г., режиссёр Юлия Бочарова).
В Музейном центре им. А.И. Солженицына прозвучат авторские композиции от рязанских музыкантов, а в Центре науки, традиций и искусства выступят юные артисты из Зарайска с программой о героях прошлого.
Возрастное ограничение: 12+.