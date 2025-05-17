В субботу, 17 мая, в Рязани пройдёт акция «Ночь в музее». Свою программу мероприятий представил Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник (Рязанский кремль).

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР РИАМЗ, Соборная, 22

18:00

Выступление Евгения Антипова, пианиста, лауреата Международных и Всероссийских конкурсов,

Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых

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18:10

Начало акции

18:20–19:00

Концертная программа с участием артистов Рязанского музыкального театра

19:00–22:00

Интерактивная программа «Город героев» студии исторического танца «Белый бал», РИАМЗ

19:15

Выступление танцевального коллектива «Вне времени», завод «Красное знамя»

19:45–20:00

Выступление Студии вокалистов К. Морозовой, Дворец молодежи г. Рязани

21:00–21:15

Выступление Творческого объединения «Апрель»

19:00–20:30

Кинозал. Показ художественного фильма из коллекции Госфильмофонда

«Июньская полынь» (2025 г., режиссёр Юлия Бочарова).

В Музейном центре им. А.И. Солженицына прозвучат авторские композиции от рязанских музыкантов, а в Центре науки, традиций и искусства выступят юные артисты из Зарайска с программой о героях прошлого.

Возрастное ограничение: 12+.