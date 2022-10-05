Представитель ДШИ № 7 Рязани Людмила Андреева вошла в сто лучших педагогов школ искусств России

Педагог ДШИ № 7 Людмила Владимировна Андреева вошла в сто лучших педагогов школ искусств России. Об этом сообщила ВКонтакте глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Людмила Владимировна работает в ДШИ № 7 уже 20 лет — с 2002 года. Руководит оркестром баянов «Рязанские самоцветы». Это сплоченный творческий коллектив, который принимает активное участие в жизни города. Людмила Владимировна — настоящий энтузиаст народной музыки, считает главной своей задачей приобщение молодого поколения к игре на народных инструментах.

Коллектив «Рязанские самоцветы» под руководством Людмилы Владимировны не раз завоевывал награды региональных, всероссийских и международных музыкальных конкурсов.

— Поздравляю Людмилу Андреевну! Горжусь, что в нашем городе есть такие педагоги! — написала Елена Сорокина.

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