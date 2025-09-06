Суббота, 6 сентября, 2025
16.9 C
Рязань
Культура и события

Праздник урожая «Спожинки» состоялся в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязанском государственном агротехнологическом университете им. П.А. Костычева состоялся ежегодный областной фестиваль «Праздник урожая «Спожинки», организованный в соответствии с задачами национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». От имени Губернатора Павла Малкова участников приветствовал заместитель Председателя Правительства региона Александр Шаститко. 

В фестивале приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, врио ректора РГАТУ имени П.А. Костычева Елена Правдина, представители сельскохозяйственных и хлебопекарных предприятий, фермерских хозяйств региона, студенты и школьники, жители и гости Рязани. От имени Губернатора Павла Малкова всех приветствовал зампред Правительства области Александр Шаститко. Он отметил, что благодаря слаженному труду и высокому профессионализму работников агропромышленного комплекса в настоящее время в регионе собрано уже более 2 млн. тонн зерна. «Это достойный результат, который говорит о высокой культуре земледелия в нашем регионе и о вашем умении добиваться успеха, несмотря ни на что. Вы – гордость Рязанской области, а ваш труд — залог продовольственной безопасности региона и страны. Выражаю благодарность всем, кто вкладывает душу в развитие агропромышленного комплекса Рязанской области!», — сказал он. Также зампред регионального Правительства вручил награды работникам сельского хозяйства и пищевых предприятий за высокие производственные показатели и многолетний добросовестный труд. 

В рамках фестиваля свою продукцию представили фермеры и ремесленники из 17 муниципальных образований региона. Была организована выставка достижений округов и районов Рязанской области, а также животных и сельхозтехники из России, Беларуси и Китая. Традиционно состоялась выставка-конкурс «Рязанский каравай», на которой хлебопекарные предприятия области презентовали свою продукцию. В ходе работы площадки «Аграрные Кулибины» свои разработки представили молодые ученые агротехнологического университета. Прошли интерактивные игры и мастер-классы, направленные на знакомство школьников и студентов со сферами аграрных и естественно-научных профессий. 

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне был представлен арт-объект «Поезд Победы» с архивными фотографиями, посвященными сельскому хозяйству региона в военные годы. На главной сцене выступили творческие коллективы и солисты из разных муниципальных образований области и студенты РГАТУ.

Возрастное ограничение 6+.

