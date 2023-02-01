Среда, 1 февраля, 2023
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Правоохранители провели оперативные мероприятия в администрации Рязани

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Сегодня в администрации города Рязани прошли оперативные мероприятия, сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

— Правоохранительными структурами проведена большая работа. Подготовка велась совместно с контрольными органами и с руководством области и города, — написал глава региона.

Силовики отреагировали на полученную информацию о допущенных должностными лицами нарушениях при закупках и работах по благоустройству Рязани.

Имён чиновников, а также последствий визита правоохранителей в мэрию губернатор не сообщил.

Телеграм-канал «Усы Куракиной» сообщил о задержании сотрудников администрации Рязани.

— Задержаны: Юрий Фурфурак, Мария Гермони, Татьяна Астафьева и Мелешко, — говорится в сообщении.

Чиновники отвечают за благоустройство города. По информации источника, задержанным вменяют мошенничество при закупке техники.

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