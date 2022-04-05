Посольство России прокомментировало заявление Б.Дженкинс

На главнуюНовости мираПосольство России прокомментировало заявление Б.Дженкинс 7info05.04.2022 09:15 МИД РФ опубликовал комментарий посольства России в США. Обратили внимание на высказывания ст.зам.госсекретаря США Б.Дженкинс относительно угрозы, исходящей от неразорвавшихся российских боеприпасов, якобы оставленных ВС РФ на территории Украины.Подобные обвинения – абсурдны на фоне непрерывных поставок киевскому режиму смертоносных вооружений со стороны США. В их числе – ПЗРК и ПТРК, которые ВСУ и нацбатальоны при отступлении оставляют на позициях целыми партиями. Не меньшую озабоченность вызывает решение украинских властей раздать полученное от американцев оружие пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам. Неспособность киевского режима обеспечивать должный контроль и охрану вооружений привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародёрством, грабежами и террором.Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями. Именно США провоцируют все новые и новые жертвы.Новости СМИ2 Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ruПредыдущая статьяПредъявлено обвинение мужчине, расстрелявшему соседей Комментарии для сайта Cackle Новости СМИ2