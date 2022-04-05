Посольство России прокомментировало заявление Б.Дженкинс

Обратили внимание на высказывания ст.зам.госсекретаря США Б.Дженкинс относительно угрозы, исходящей от неразорвавшихся российских боеприпасов, якобы оставленных ВС РФ на территории Украины.

Подобные обвинения – абсурдны на фоне непрерывных поставок киевскому режиму смертоносных вооружений со стороны США. В их числе – ПЗРК и ПТРК, которые ВСУ и нацбатальоны при отступлении оставляют на позициях целыми партиями.

Не меньшую озабоченность вызывает решение украинских властей раздать полученное от американцев оружие пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам. Неспособность киевского режима обеспечивать должный контроль и охрану вооружений привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародёрством, грабежами и террором.

Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями. Именно США провоцируют все новые и новые жертвы.