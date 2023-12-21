Четверг, 21 декабря, 2023
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После смерти ребёнка в Рязани прокуратура начала проверку

7info
Фото: t.me/prokrzn
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По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва в Рязани проводится проверка после смерти ребёнка, сообщает телеграм-канал ведомства.

3-летний мальчик скончался дома 18 декабря. Двумя днями ранее ребёнку провели хирургическое лечение в стоматологической клинике. Пациента отпустили домой в удовлетворительном состоянии, дома состояние ухудшилось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По итогам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

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