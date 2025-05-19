После падения с самоката в травмпункт Рязани ежедневно поступают трое детей

Ежедневно в травмпункт Рязанской ОДКБ попадают трое детей-самокатчиков. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.
Дети, пострадавшие в результате езды на самокате и велосипеде, попадают в травмпункт с черепно-мозговыми травмами, переломами, вывихами, ушибами рук.
Как правило, после падения с велосипеда или самоката дети ударяются головой и руками. Каждый десятый обратившийся ребенок, как показывает практика, попадает в стационар. Здесь он в лучшем случае проведет около двух недель.
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