После ЧП в Шиловском в больницах Москвы и Рязани остаются 30 человек

Опергруппа сообщила информацию о ситуации в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области, где в минувшую пятницу произошло ЧП на предприятии.

По данным опергруппы Рязанской области:

Погибли 25 человек ;



; В стационаре находятся 30 пострадавших (15 — в Рязани, 15 — в медицинских центрах Москвы);



(15 — в Рязани, 15 — в медицинских центрах Москвы); Амбулаторное лечение проходят 109 человек.



Поисково-спасательные работы продолжаются.

Горячая линия (круглосуточно):

8 (49136) 3-74-64



8 (49136) 3-70-35



В дополнение к обязательным выплатам организован сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Поддержать пострадавших можно на официальном сайте фонда: fundryazan.ru/donations

Все пожертвования будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавшим с тяжёлыми травмами.