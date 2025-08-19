После ЧП в Шиловском в больницах Москвы и Рязани остаются 30 человек

Опергруппа сообщила информацию о ситуации в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области, где в минувшую пятницу произошло ЧП на предприятии.
По данным опергруппы Рязанской области:
- Погибли 25 человек;
- В стационаре находятся 30 пострадавших (15 — в Рязани, 15 — в медицинских центрах Москвы);
- Амбулаторное лечение проходят 109 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Горячая линия (круглосуточно):
- 8 (49136) 3-74-64
- 8 (49136) 3-70-35
В дополнение к обязательным выплатам организован сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Поддержать пострадавших можно на официальном сайте фонда: fundryazan.ru/donations
Все пожертвования будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавшим с тяжёлыми травмами.