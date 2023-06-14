Среда, 14 июня, 2023
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Популярный пророк Дараган рассказал, когда вновь начнут жить дружно русские и украинцы

7info7

Дружеские отношения между русскими и украинцами обязательно восстановятся, и случится это в 20-х годах. Такие предсказанием поделился в эфире шоу «Малахов» астролог Константин Дараган.

Дараган заявил: в 2024 – 2027 годах начнётся процесс по восстановлению отношений между народами:

– Это та точка, после которой возможны перемены. Не поменяется всё резко, а произойдет смена тренда, то есть произойдёт перелом, после которого движение начнётся в другую сторону, – считает он.

Ранее множество прогнозов прозвучало о судьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Нумеролог Ирина Митрофанова заявила, что 2023 год для руководителя киевского режима станет кармическим. Если политик не изменит свои методы управления страной и общения с внешнеполитическими оппонентами, происходящее обернётся для него крайне печально.

В кармический год человек должен выполнить своё предназначение. В этот период вселенная не прощает ошибок и требует 100-процентной отдачи.

— Оставаясь на тёмном пути, человек получает страхи, эмоциональное выгорание, начинает терять здоровье. Затем Вселенная бьёт по семье, — сказала Митрофанова.

В семейной жизни Зеленского в 2023 году могут начаться раздоры и ссоры. Не исключено, что вселенная даст ему то, что он хочет, в полном объёме — деньги и власть. Но взамен она заберёт всё остальное: здоровье, благополучие, любимых людей.

Известный математик Сидик Афган, по своей уникальной формуле предсказывающий даты важных мировых событий, на этот раз обратился к судьбе Украине. Он рассчитал, когда на Украине сменится власть.

Для главы киевского режима Владимира Зеленского финальным и роковым может стать июль 2023 года. В этот месяц он может лишиться президентского кресла.

В целом 2023 год будет неспокойным для всего мира, считает Афган. По сравнению с ним даже 2022 год покажется людям стабильным и предсказуемым.

Известная участница шоу «Битва экстрасенсов» шаманка Кажетта Ахметжанова считает, что ситуация на мировой политической арене изменится уже в ближайшее время: свои посты покинут президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден.

Байден, которому скоро исполнится 81 год, думает об отставке. Во время выступлений на публике он говорит, что собирается баллотироваться на следующий срок. Но решения за него принимают другие люди, поэтому уход с поста президента неизбежен.

То же самое касается Владимира Зеленского.

– Некоторые решения, которые он принимает, идут вразрез с политикой США. И это очень не нравится окружению Байдена. Громкие отставки на Украине – их рук дело. И с Зеленским вскоре пройдут очень интересные события. Украиной он руководить не будет, – считает провидица.

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