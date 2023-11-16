Четверг, 16 ноября, 2023
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Полиция опровергла информацию об отставке руководства ОМВД Московского района

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Рязанская полиция опровергла информацию об отставке руководства ОМВД России по Московскому району города Рязани. Соответствующее сообщение появилось на странице регионального УМВД ВКонтакте.

— Данная информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Об уходе с должности начальника подразделения Евгения Гусева, двух его замов и руководителя экономического отдела сообщил телеграм-канал «Новая газета Рязань». В сообщении отмечалось, что Гусев объявил об увольнении 10 ноября, в профессиональный праздник.

«Новая газета» объяснила увольнение руководства отдела нестыковками в расследовании уголовного дела об убийстве судебного пристава Сергея Калужского.

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