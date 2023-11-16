Полиция опровергла информацию об отставке руководства ОМВД Московского района

Рязанская полиция опровергла информацию об отставке руководства ОМВД России по Московскому району города Рязани. Соответствующее сообщение появилось на странице регионального УМВД ВКонтакте.

— Данная информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Об уходе с должности начальника подразделения Евгения Гусева, двух его замов и руководителя экономического отдела сообщил телеграм-канал «Новая газета Рязань». В сообщении отмечалось, что Гусев объявил об увольнении 10 ноября, в профессиональный праздник.

«Новая газета» объяснила увольнение руководства отдела нестыковками в расследовании уголовного дела об убийстве судебного пристава Сергея Калужского.