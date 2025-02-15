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Фото: Госавтоинспекция Рязанской области
Происшествия

Полиция ищет очевидцев ДТП со скорой помощью в Рязани

Алексей Самохин

Следственное управление УМВД России по Рязанской области обращается к жителям Рязани с просьбой помочь в расследовании дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 16 января 2025 года.  

Примерно в 14:08 вблизи дома 16 «В» по улице Интернациональной в Рязани столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи марки «ГАЗель Некст» и автомобиль «Лада Гранта». За рулём «Лады» находился 46-летний житель Рязани.  

Водитель и пассажир «Лады Гранта» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.  

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Следственное управление просит откликнуться очевидцев происшествия или тех, кто располагает любой информацией о ДТП.  

Куда обращаться?  

  • Адрес: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 (отдел №4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области).
  • Телефон: (4912) 44-46-08. 

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