Полиция ищет очевидцев ДТП со скорой помощью в Рязани

Следственное управление УМВД России по Рязанской области обращается к жителям Рязани с просьбой помочь в расследовании дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 16 января 2025 года.
Примерно в 14:08 вблизи дома 16 «В» по улице Интернациональной в Рязани столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи марки «ГАЗель Некст» и автомобиль «Лада Гранта». За рулём «Лады» находился 46-летний житель Рязани.
Водитель и пассажир «Лады Гранта» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
Следственное управление просит откликнуться очевидцев происшествия или тех, кто располагает любой информацией о ДТП.
Куда обращаться?
- Адрес: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 (отдел №4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области).
- Телефон: (4912) 44-46-08.