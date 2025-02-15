Полиция ищет очевидцев ДТП со скорой помощью в Рязани

Следственное управление УМВД России по Рязанской области обращается к жителям Рязани с просьбой помочь в расследовании дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 16 января 2025 года.

Примерно в 14:08 вблизи дома 16 «В» по улице Интернациональной в Рязани столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи марки «ГАЗель Некст» и автомобиль «Лада Гранта». За рулём «Лады» находился 46-летний житель Рязани.

Водитель и пассажир «Лады Гранта» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

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Следственное управление просит откликнуться очевидцев происшествия или тех, кто располагает любой информацией о ДТП.

Куда обращаться?