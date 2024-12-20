Появилось фото с места смертельного ДТП в Рязанской области

Смертельное ДТП произошло в Рязанской области утром 20 декабря. Прокуратура Рязанской области в своем телеграм-канале публикует фото с места аварии.

По предварительной информации, в пятницу, 20 декабря, на 5-м километре автодороги Рыбное — Константиново в ДТП попали легковой автомобиль и «Газель».

В аварии погиб один человек, несколько пострадали, в том числе девочка 2007 года рождения. Ребенку оказана медицинская помощь.

По данному факту прокуратурой Рыбновского района Рязанской области проводится проверка.

Напомним, в результате ДТП в Рыбновском районе Рязанской области погиб один человек, трое получили травмы различной степени тяжести.