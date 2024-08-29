Появилась официальная информация о смерти в СИЗО рыбновского стрелка

Пресс-служба УФСИН России по Рязанской области прокомментировала информацию о гибели в СИЗО Рязани рыбновского стрелка Александра Глебова.

По данным ведомства, днём 29 августа подследственного 1976 года рождения без признаков жизни обнаружили в камере СИЗО-1 сотрудники дежурной смены. На место прибыл фельдшер учреждения, была вызвана скорая помощь.

Реанимационные мероприятия не помогли, мужчина скончался.

По информации телеграм-канала «Усы Куракиной», Глебов покончил жизнь самоубийством.

Александр переехал в село Высокое Рыбновского района из Вологодской области. 6 декабря прошлого года к нему в дом прибыли сотрудники полиции. Мужчина выстрелил из ружья и убил полицейского.

После ЧП стрелка задержали, поместили в СИЗО.