Четверг, 29 августа, 2024

Появилась информация о гибели в СИЗО Рязани мужчины, застрелившего полицейского

Автор: Алексей Самохин

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В СИЗО-1 города Рязани днём 29 августа погиб Александр Глебов, мужчина, застреливший сотрудника полиции в селе Высокое Рыбновского района. О гибели обвиняемого сообщил телеграм-канал «Усы Куракиной».

По данным источника, Глебов покончил жизнь самоубийством.

Автор сообщения напоминает, что дело об убийстве сотрудника полиции, пытавшегося осмотреть дом мужчины, пару недель назад передали в суд.

Прокурор просил пожизненный срок, «а Александра Глебова странным образом перевели от убийцы судебного пристава Сергея Ананикяна в одиночную камеру».

Официальная информация не поступала.

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