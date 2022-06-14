Похищенная семиклассница рассказала о побеге из дома насильника под Тверью

Источник в правоохранительных органах рассказал детали похищению 15-летней девочки из Петергофа, пишут Невские новости.

Инцидент произошел ночью 2 апреля, когда ученица седьмого класса вышла в магазин, который оказался закрыт. По пути домой за ней увязался черный автомобиль, в котором сидел ее 19-летний знакомый.

Вскоре он вышел из машины, затащил жертву в салон, усыпил неизвестным веществом и увез под Тверь. Там мужчина изнасиловал девочку. За два месяца он еще несколько раз против воли вступал с ней в интимную связь.

Школьнице удалось сбежать 3 июня, когда все ушли из дома. Она вызвала такси, приехала в Петергоф и рассказала страшную правду.