Погрузка на железной дороге в Рязанской области составила 4,8 млн тонн в январе- августе    

В январе-августе 2025 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 4,8 млн тонн грузов, что на 32,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой, в том числе, погружено:

нефти и нефтепродуктов – 4,2 млн тонн (-31,1% к январю-августу 2024 года);

химикатов и соды – 162,4 тыс. тонн (- 10,4%);

лома черных металлов – 78,2 тыс. тонн (- 32,6%);

строительных грузов –32,4 тыс. тонн (рост в 1,6 раза);

промышленного сырья и формовочных материалов – 36,8тыс. тонн (рост в 8,9 раза).