Погрузка на железной дороге в январе-июле в Рязанской области составила 4,3 млн тонн

В январе-июле 2025 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 4,3 млн тонн грузов, что на 31,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой за 7 месяцев погружено:

— нефти и нефтепродуктов – 3,8 млн тонн (-30,3% к январю-июлю 2024 года);

— химикатов и соды – 142,9 тыс. тонн (- 15%);

— лома черных металлов – 69,5 тыс. тонн (- 29,7%);

— строительных грузов –31,7 тыс. тонн (рост в 1,9 раза);

-промышленного сырья и формовочных материалов – 28,6 тыс. тонн (рост в 7 раз).