Погоду в новогоднюю ночь в разных городах России спрогнозировали синоптики

В Москве новогодняя ночь будет теплой и слякотной: температура около 0 градусов, ожидаются снег с дождем. Об этом пишут «Известия», со ссылкой на «Яндекс Погоду».

1–2 января в столице прогнозируется –1…+1 градусов днем, облачная погода и небольшие осадки. С 3 по 4 января ожидается похолодание до –3…–5 градусов в дневное время. До конца каникул температура будет держаться в диапазоне от –1 до +1.

В Рязани по информации сервиса, вечером 31 декабря ожидается 0…+1 градус, будет идти снег с дождём. В новогоднюю ночь также ожидается небольшой дождь. 1 января весь день будет плюсовая температура, к вечеру пойдёт небольшой снег.

В Санкт-Петербурге на Новый год температура составит около –2 градусов, будет небольшой снегопад. В праздничные дни прогнозируется –1…–3 градусов днем. По словам метеорологов, возможны обильные снегопады.

В Казани новогодняя ночь будет около 0 градусов, с возможностью интенсивного снега с дождем. Такая погода сохранится 1–2 января. С 3 января ожидается похолодание до –4…–7 градусов, сопровождаемое небольшими осадками, и температура продержится на этом уровне до 7 января.

В Нижнем Новгороде в ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируется –1 градус и обильный снег с дождем. Похожая погода сохранится в первые два дня нового года, но с 3 по 7 января ожидается похолодание до –4…–8 градусов.

В Самаре погодные условия будут аналогичны Нижнему Новгороду.

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В Волгограде в новогоднюю ночь прогнозируется +2 градуса, без осадков. До 6 января температура будет постепенно повышаться до +6, после чего ожидается похолодание до –3…–4 градусов.

В Воронеже Новый год встретят с интенсивными дождями при температуре около +1 градуса. До 3 января температура поднимется еще на один градус, но с 4 января и до конца каникул дневная температура снизится до –2…–3 градусов.

В Ростове-на-Дону в праздничную ночь будет +2 градуса, без осадков. С 1 по 6 января температура повысится до +3…+6, но в рождественскую ночь ожидается снижение до –7 градусов.

Краснодар станет самым теплым мегаполисом России в новогоднюю ночь: температура составит +4 градуса, осадки не прогнозируются. С 1 по 6 января температура поднимется до +8 градусов.

В Перми в праздничную ночь температура составит –3 градуса, будет идти снег. 1 января ожидается потепление на один градус, но с 2 января наступит похолодание до –10, местами возможны небольшие снегопады.

В Екатеринбурге и Уфе в новогоднюю ночь температура будет –5 градусов, прогнозируются обильные снегопады. С 4 января температура начнет снижаться до –12 градусов.

В Челябинске осадков на Новый год не ожидается, температура составит –6 градусов. С 4 января ожидаются морозы до –13 градусов.

В Новосибирске, Омске и Красноярске в ночь с 31 декабря на 1 января ожидаются легкие снегопады, с температурой –12…–16 градусов.