Погода в ближайшие дни порадует рязанцев солнцем и теплом 

Стал известен прогноз погоды для Рязани и области на ближайшие два дня. Предсказания синоптиков порадуют рязанцев.
Прогноз погоды на 11 сентября
В этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточный и восточный, со скоростью 4–9 м/с. Ночью и утром возможен туман.
Температура воздуха:
Ночью: 4…9°С (в Рязани 6…8°С)
Днём: 18…23°С (в Рязани 20…22°С).
Прогноз погоды на 12 сентября
В пятницу также прогнозируется небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер — северный и юго-восточный, со скоростью 4–9 м/с.
Температура воздуха:
Ночью: 6…11°С (в Рязани 9…11°С)
Днём: 16…21°С (в Рязани 17…19°С).