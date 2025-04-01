Погибшей при падении машины с парковки в Москве оказалась педагог Гнесинки

В результате падения автомобиля с многоуровневого паркинга на западе Москвы погибла педагог Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова, сообщило РИА Новости.
Трагедия произошла накануне вечером на Крылатской улице. Иномарка Volkswagen Golf упала четвертого этажа парковки, после чего авто загорелось. Водитель погиб на месте.
По одной из версией, женщина сдавала назад и не справилась с управлением.
В Гнесинке назвали Бойцову интеллигентным, душевным и скромным человеком, профессионалом своего дела. Она возглавляла отдел музыкально-теоретических дисциплин.