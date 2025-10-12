Воскресенье, 12 октября, 2025
Происшествия

Погибла жительница Шатуры и пострадали два школьника: появились подробности ДТП с «ГАЗелью» под Рязанью

Анастасия Мериакри

Стали известны личности погибшей и пострадавших в результате ДТП, произошедшего 11 октября возле села Красного Пронского района. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Авария случилась на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» примерно в 15:30. Легковой автомобиль «Рено Логан» столкнулся с грузовиком «ГАЗель».

По предварительной информации, водитель «Рено» — 48-летняя жительница Шатуры — не справилась с управлением, что привело к аварии. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

В салоне «Рено», помимо погибшей, находились двое школьников — четвероклассница и восьмиклассник, а также две женщины: 68 и 62 лет. Одну из них, в тяжёлом состоянии, вертолётом санавиации транспортировали в Рязань. Детей также доставили в областной центр.

В «ГАЗели» пострадала 49-летняя пассажирка, супруга водителя. Сам водитель также обращался за медицинской помощью.

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости России

«Сгнил он давно»: в районе исчезновения семьи Усольцевых пропал еще один человек

Шесть лет назад в тех же местах в красноярской...
Общество

Алина Арчакова и Виктория Захарова из Рязани прошли в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Воспитанница детского музыкального театра «Созвездие добра» исполнила песню МакSим «Знаешь ли ты».
Новости мира

Генерал Липовой рассказал о судьбе бункера Зеленского после блэкаута в Киеве

Произошедший в пятницу блэкаут в Киеве отразится на подземных...
Новости России

«Горят два фонаря»: Шарий сообщил о мощном ударе по Одессе

Ночью российские войска нанесли мощный удар по объектам энергетики...

Спустя два дня волонтеры нашли заблудившуюся в лесу 94-летнюю Евдокию Горяйнову

Эвакуация пострадавшей была обеспечена сотрудниками полиции.

Автомобиль перевернулся ночью в Московском районе Рязани

Инцидент произошел около Комсомольского парка.

Хоть за нищего, да в Канищево: Рязань в пословицах и поговорках

Все знают, что «в Рязани грибы с глазами», но это далеко не все пословицы о нашем родном крае.

Бывший российский офицер, перешедший на сторону ВСУ, мог жить в Омске

По оценке российских военных, от действий Льва Ступникова могли погибнуть более 200 солдат ВС РФ

Феофан Милостивый: этот праздник отмечают 12 октября

На Феофана ждали тепла: Почему 12 октября охотники искали «именинного зайца».

Нарколог объяснил, почему вечерний бокал вина — опасная привычка

Главная опасность вечернего бокала вина в том, что он кажется безвредным: человек убеждает себя, что употребляет некрепкий алкоголь и не находится в запое.

Кировские хирурги спасли пациента с редчайшей болезнью «моя-моя»

Команда специалистов успешно выполнила сложную операцию. Сейчас мужчина находится на восстановлении под наблюдением врачей.

В ВСУ формируют офицерские «штрафные роты» в Сумской области

В эти подразделения будут направляться: нарушители воинской дисциплины, дезертиры, неугодные офицеры подразделений, действующих на сумском направлении.

Потерявший обе ноги ветеран войны в Чечне провел 9 лет в рабстве у цыган

Ветеран Первой Чеченской войны Сергей Грибков, лишившийся обеих ног...

В лесу в Рязанской области пропала 94-летняя Евдокия Горяйнова

В Скопинском районе Рязанской области 10 октября 2025 года пропала пенсионерка. Евдокия Горяйнова ушла в лес и не вернулась.

Водитель «Рено» погибла, пятеро пострадали после столкновения с «ГАЗелью» под Рязанью

Авария случилась примерно в 15:30 на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин».

В 46 лет умер актер из сериала «Невский» Денис Семенов

В возрасте 46 лет ушел из жизни актер театра...

Более 500 рязанцев приняли участие во втором общегородском субботнике

Участники субботника убирали мусор и листву, осуществляли спил аварийных деревьев, расчистку местности

Вероника Инзина, мама младенца, который скончался в Рязанском перинатальном центре, родила дочку

Малышка родилась 10 октября. Дочку супруги Инзины назвали Мия.

Вакцинация диких животных против бешенства стартовала в Рязанской области

Вакцина представляет собой съедобный брикет, содержащий мясокостную или рыбную муку, говяжий жир и парафин, который привлекает внимание животных.