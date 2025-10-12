Погибла жительница Шатуры и пострадали два школьника: появились подробности ДТП с «ГАЗелью» под Рязанью

Стали известны личности погибшей и пострадавших в результате ДТП, произошедшего 11 октября возле села Красного Пронского района. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Авария случилась на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» примерно в 15:30. Легковой автомобиль «Рено Логан» столкнулся с грузовиком «ГАЗель».

По предварительной информации, водитель «Рено» — 48-летняя жительница Шатуры — не справилась с управлением, что привело к аварии. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

В салоне «Рено», помимо погибшей, находились двое школьников — четвероклассница и восьмиклассник, а также две женщины: 68 и 62 лет. Одну из них, в тяжёлом состоянии, вертолётом санавиации транспортировали в Рязань. Детей также доставили в областной центр.

В «ГАЗели» пострадала 49-летняя пассажирка, супруга водителя. Сам водитель также обращался за медицинской помощью.